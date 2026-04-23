Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN

Багато шкіл у різних регіонах публікують однакові дописи про шкоду VPN

VPN-сервіси залишаються одним із небагатьох способів обходу обмежень доступу до інформації в Росії

У російських школах почали масово проводити заняття, на яких учням розповідають про «небезпеку» використання VPN-сервісів та можливі наслідки їх застосування. Про це повідомляє DW, з посиланням на публікації освітніх закладів у соцмережі, пише «Главком».

Зокрема, у Вологодській області школярам пояснювали, що безкоштовні VPN-сервіси можуть нібито відкривати доступ до особистих даних користувачів.

Водночас в одному з навчальних закладів Іркутська проводили заняття з промовистими назвами: «VPN поза законом. Що можна і що не можна в інтернеті» та «Використання VPN – обтяжуюча обставина при скоєнні злочинів»

Такі лекції проводили не лише вчителі, а й представники поліції та пенітенціарної служби.

Журналісти звернули увагу, що багато шкіл у різних регіонах публікують однакові дописи про шкоду VPN. Зокрема, подібні тексти з’явилися в навчальних закладах Архангельської та Владимирської областей.

