Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN

glavcom.ua
Іванна Гончар
Багато шкіл у різних регіонах публікують однакові дописи про шкоду VPN
VPN-сервіси залишаються одним із небагатьох способів обходу обмежень доступу до інформації в Росії

У російських школах почали масово проводити заняття, на яких учням розповідають про «небезпеку» використання VPN-сервісів та можливі наслідки їх застосування. Про це повідомляє DW, з посиланням на публікації освітніх закладів у соцмережі, пише «Главком».

Зокрема, у Вологодській області школярам пояснювали, що безкоштовні VPN-сервіси можуть нібито відкривати доступ до особистих даних користувачів.

Водночас в одному з навчальних закладів Іркутська проводили заняття з промовистими назвами: «VPN поза законом. Що можна і що не можна в інтернеті» та «Використання VPN – обтяжуюча обставина при скоєнні злочинів»

Такі лекції проводили не лише вчителі, а й представники поліції та пенітенціарної служби.

Журналісти звернули увагу, що багато шкіл у різних регіонах публікують однакові дописи про шкоду VPN. Зокрема, подібні тексти з’явилися в навчальних закладах Архангельської та Владимирської областей.

Нагадаємо, у Росії зростає невдоволення серед частини політичної та бізнес-еліти через масові відключення мобільного інтернету.

До слова, у Державній думі Росії запропонували оригінальний спосіб подолання демографічної катастрофи в країні. Депутат Віталій Мілонов закликав росіян використовувати періоди відключення інтернету для занять сексом та покращення показників народжуваності.

«Главком» писав, що у Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету. Мітинги, які відбулися напередодні у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями.

Зокрема, у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.

