Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни масово качають VPN: попит досяг максимуму за п’ять років

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

У Росії в березні 2026 року різко зріс інтерес до VPN-сервісів. Кількість відповідних запитів у Google досягла найвищого рівня щонайменше за останні п’ять років. Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

За даними Google Trends, популярність пошукових запитів про обхід блокувань досягла максимального показника – 100 балів. Для порівняння, попередній пік у грудні 2025 року становив лише 59.

Найбільше зросли запити на кшталт «впн скачать», «vpn» та «впн бесплатно». Також різко збільшився інтерес до конкретних VPN-додатків – окремі запити показали зростання більш ніж на 5000%.

Аналітики зазначили, що найрізкіший сплеск інтересу відбувся в період із 15 по 22 березня на тлі посилення обмежень доступу до інтернету та месенджерів.

«Главком» писав, що у Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету. Мітинги, які відбулися напередодні у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями. Зокрема, у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.

Зазначається, що влада Москви не погодила акцію, проте багато росіян все одно зібралися на мітинг, присвячений протесту проти заборони в Росії Telegram, «білих списків» та інших обмежень інтернету.

Нагадаємо, у Росії масштабні перебої з мобільним інтернетом почали серйозно впливати на повсякденне життя людей та бізнес. У Москві користувачі скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, дзвінками та навіть SMS. Через це перестають працювати звичні сервіси: від таксі до доставки їжі. Такі перебої мають безпрецедентний характер і вже змушують людей шукати альтернативи – від паперових карт до рацій. 

Теги: росія інтернет росіяни блокування обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua