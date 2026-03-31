Росіяни масово качають VPN: попит досяг максимуму за п’ять років

У Росії в березні 2026 року різко зріс інтерес до VPN-сервісів. Кількість відповідних запитів у Google досягла найвищого рівня щонайменше за останні п’ять років. Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

За даними Google Trends, популярність пошукових запитів про обхід блокувань досягла максимального показника – 100 балів. Для порівняння, попередній пік у грудні 2025 року становив лише 59.

Найбільше зросли запити на кшталт «впн скачать», «vpn» та «впн бесплатно». Також різко збільшився інтерес до конкретних VPN-додатків – окремі запити показали зростання більш ніж на 5000%.

Аналітики зазначили, що найрізкіший сплеск інтересу відбувся в період із 15 по 22 березня на тлі посилення обмежень доступу до інтернету та месенджерів.

«Главком» писав, що у Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету. Мітинги, які відбулися напередодні у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями. Зокрема, у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.

Зазначається, що влада Москви не погодила акцію, проте багато росіян все одно зібралися на мітинг, присвячений протесту проти заборони в Росії Telegram, «білих списків» та інших обмежень інтернету.

Нагадаємо, у Росії масштабні перебої з мобільним інтернетом почали серйозно впливати на повсякденне життя людей та бізнес. У Москві користувачі скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, дзвінками та навіть SMS. Через це перестають працювати звичні сервіси: від таксі до доставки їжі. Такі перебої мають безпрецедентний характер і вже змушують людей шукати альтернативи – від паперових карт до рацій.