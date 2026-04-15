Російська еліта тисне на Кремль через відключення інтернету – Reuters

Частина еліти намагається переконати керівництво країни пом’якшити обмеження, побоюючись економічних наслідків і зростання невдоволення в суспільстві

У Росії зростає невдоволення серед частини політичної та бізнес-еліти через масові відключення мобільного інтернету. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, близькі до Кремля, передає «Главком».

За даними співрозмовників, обмеження, які влада пояснює міркуваннями безпеки, викликали серйозне роздратування серед чиновників і бізнесу. Через перебої з інтернетом компанії зазнають фінансових втрат, а робота сервісів суттєво ускладнилася.

«Ситуація дратує всіх, включаючи лоялістів», – повідомило джерело.

У Кремлі водночас намагаються заспокоїти суспільство. Речник президента Дмитро Пєсков заявив, що такі обмеження є тимчасовими: «Як тільки необхідність у цих заходах мине, доступ до інтернету буде повністю відновлено».

Влада пояснює відключення загрозою використання мобільного зв’язку для координації атак дронів.

Однак, як зазначає Reuters, блокування інтернету вже вплинуло на мільйони людей. У деяких випадках користувачі можуть лише телефонувати або надсилати SMS, тоді як месенджери та інші сервіси працюють із перебоями або повністю недоступні.

До слова, у Державній думі Росії запропонували оригінальний спосіб подолання демографічної катастрофи в країні. Депутат Віталій Мілонов закликав росіян використовувати періоди відключення інтернету для занять сексом та покращення показників народжуваності.

«Главком» писав, що у Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету. Мітинги, які відбулися напередодні у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями.

Зокрема, у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.