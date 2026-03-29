У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету

Надія Карбунар
У Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету
Влада Москви не погодила акцію, проте багато росіян все одно зібралися на мітинг

Мітинги за «вільний інтернет», анонсовані на 29 березня у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Зокрема у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.

Також у Москві вибірково перевіряли документи та сумки. Окрім цього, силовики змусили усіх, хто зібрався на площі, відійти на сусідні вулиці. Людей розганяли криками та погрозами.

«Сказали, якщо їм накажуть в’язати, і нас пов’яжуть», – розповіла російським опозиційним ЗМІ одна з учасниць.

Зазначається, що влада Москви не погодила акцію, проте багато росіян все одно зібралися на мітинг, присвячений протесту проти заборони в Росії Telegram, «білих списків» та інших обмежень інтернету.

Рух «Червоний Лебідь» оголосив 29 березня днем мітингів проти блокувань інтернету в Росії. При цьому влада великих міст не погодила жодної заявки на проведення зібрань. Щонайменше 25 заявок було відхилено під надуманими та демонстративно абсурдними приводами. Декількох заявників заарештували на 15 діб.

Проте у багатьох випадках росіяни несподівано це проігнорували та зібралися на площах. Влада в різних регіонах зреагувала по-різному. Якщо у Москві силовики виганяли людей з Болотної площі, то в Єкатеринбургу поліція оточила площу 1905 року, де планувалося проводити мітинг. Також там були присутні бойовики з провладної організації «Руська громада».

У Мурманську у відповідь на мітинг почали глушити мобільний зв'язок та масово перевіряти документи. Також до патрулювання вулиць теж залучили бойовиків «Руської громади».

Загалом вважається, що тільки у Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету. Одного з росіян затримали за плакат «Нет войне». Щонайменше двоє із затриманих не досягли 18 років.

Тим часом голова «Ростелекома» Михайло Осеєвський заявив, що усі соцмережі, які не контролюються Кремлем, нібито вже «померли», або «помруть» уже у «найближчі дні». Раніше цей самий чиновник радив росіянам повертатися на радянські «дискові телефони».

«WhatsApp помер, Telegram помре в найближчі дні, MAX зростає, все добре», – задоволено заявив Осеєвський російським пропагандистам.

Водночас член так званої Ради з прав людини Іонов вже заявив пропагандистам з ТАСС, що «є висока ймовірність, що роботу Telegram у РФ буде відновлено». Мовляв, команда Павла Дурова нібито «домовиться з Росією».

«Виконає умови, які потрібні, особливо в частині екстремізму і тих каналів, які несуть загрозу для національної безпеки нашої країни», – заявив Іонов.

Трохи раніше в команді Дурова дуже презирливо висловилися щодо ініціатив Кремля блокувати месенджер. Один з розробників Telegram зазначив, що месенджер чудово обходить блокування, маскуючи трафік. Тому, щоб заблокувати Telegram, Кремлю дійсно доведеться зачинити «абсолютно весь інтернет» у країні.

Нагадаємо, у Росії масштабні перебої з мобільним інтернетом почали серйозно впливати на повсякденне життя людей та бізнес.

Як повідомлялось, 20 березня, у роботі месенджера Telegram на території РФ зафіксували наймасштабніший збій за останній місяць. 

До слова, у Росії можуть заборонити або жорстко обмежити використання популярних західних моделей штучного інтелекту, зокрема йдеться про ChatGPT, Gemini та Claude. 

Запоріжжя – український форпост на півдні України
За 20 кілометрів від ворога: як живе прифронтове Запоріжжя
10 березня, 20:00
З пам'ятника Борису Патону збито майже усі надписи
У Києві невідомі пошкодили написи на пам’ятнику Борису Патону (фото)
3 березня, 09:07
Потерпілим виявився 36-річний військовослужбовець мобільно-вогневої групи, що збиває шахеди над Києвом.Ілюстративне фото
Громадянин РФ отримав 12 років тюрми за напад на захисника київського неба
3 березня, 15:36
За пів року спілкування Ольга віддала шахраям майже мільйон гривень
Псевдоворожки залякали вдову військового та виманили в неї мільйон
8 березня, 18:15
Ворог просунувся поблизу Піщаного, Макіївки та Загірного
РФ просунулася у трьох областях: де окупанти мають успіхи
15 березня, 17:37
Після короткого відновлення військовий планує повернутися на фронт
Десантник, який самотужки тримав позицію в Покровську, вийшов до своїх і вивів пораненого побратима
21 березня, 18:44
Частину командирів бригад РФ замінили як покарання за брехню в офіційних доповідях, повідомив Зеленський
Зеленський погодив низку нових операцій проти РФ
22 березня, 20:23
На Буковині викрили кол-центр, що виманював гроші клієнтів банків
Ховався у тайнику в стіні. Поліція викрила організатора шахрайського кол-центру
27 березня, 15:29
Михайло Гераскевич: Якщо хтось платить такі гроші, то, мабуть, ми десь дуже боляче комусь наступили
«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів
27 березня, 12:17

Соціум

Візит російської делегації до Капітолію спричинив скандал у США – Politico
Візит російської делегації до Капітолію спричинив скандал у США – Politico
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС
Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські
У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські
Орбан вигадав новий шпигунський скандал, щоб звинуватити у цьому Україну
Орбан вигадав новий шпигунський скандал, щоб звинуватити у цьому Україну

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
