У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету

У Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету

Влада Москви не погодила акцію, проте багато росіян все одно зібралися на мітинг

Мітинги за «вільний інтернет», анонсовані на 29 березня у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Зокрема у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.

Росіяни «бунтують» через блокування інтернету в Москві



Виявляється, щоб вивести москвичів на вулиці, недостатньо чотирьох років жорстокої війни проти України. Достатньо лише на кілька тижнів «відрубити» їм інтернет.



Також у Москві вибірково перевіряли документи та сумки. Окрім цього, силовики змусили усіх, хто зібрався на площі, відійти на сусідні вулиці. Людей розганяли криками та погрозами.

«Сказали, якщо їм накажуть в’язати, і нас пов’яжуть», – розповіла російським опозиційним ЗМІ одна з учасниць.

Зазначається, що влада Москви не погодила акцію, проте багато росіян все одно зібралися на мітинг, присвячений протесту проти заборони в Росії Telegram, «білих списків» та інших обмежень інтернету.

Протести в РФ

Рух «Червоний Лебідь» оголосив 29 березня днем мітингів проти блокувань інтернету в Росії. При цьому влада великих міст не погодила жодної заявки на проведення зібрань. Щонайменше 25 заявок було відхилено під надуманими та демонстративно абсурдними приводами. Декількох заявників заарештували на 15 діб.

Проте у багатьох випадках росіяни несподівано це проігнорували та зібралися на площах. Влада в різних регіонах зреагувала по-різному. Якщо у Москві силовики виганяли людей з Болотної площі, то в Єкатеринбургу поліція оточила площу 1905 року, де планувалося проводити мітинг. Також там були присутні бойовики з провладної організації «Руська громада».

У Мурманську у відповідь на мітинг почали глушити мобільний зв'язок та масово перевіряти документи. Також до патрулювання вулиць теж залучили бойовиків «Руської громади».

Загалом вважається, що тільки у Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету. Одного з росіян затримали за плакат «Нет войне». Щонайменше двоє із затриманих не досягли 18 років.

Радощі у Кремлі

Тим часом голова «Ростелекома» Михайло Осеєвський заявив, що усі соцмережі, які не контролюються Кремлем, нібито вже «померли», або «помруть» уже у «найближчі дні». Раніше цей самий чиновник радив росіянам повертатися на радянські «дискові телефони».

«WhatsApp помер, Telegram помре в найближчі дні, MAX зростає, все добре», – задоволено заявив Осеєвський російським пропагандистам.

Водночас член так званої Ради з прав людини Іонов вже заявив пропагандистам з ТАСС, що «є висока ймовірність, що роботу Telegram у РФ буде відновлено». Мовляв, команда Павла Дурова нібито «домовиться з Росією».

«Виконає умови, які потрібні, особливо в частині екстремізму і тих каналів, які несуть загрозу для національної безпеки нашої країни», – заявив Іонов.

Трохи раніше в команді Дурова дуже презирливо висловилися щодо ініціатив Кремля блокувати месенджер. Один з розробників Telegram зазначив, що месенджер чудово обходить блокування, маскуючи трафік. Тому, щоб заблокувати Telegram, Кремлю дійсно доведеться зачинити «абсолютно весь інтернет» у країні.

