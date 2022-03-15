Російський десант мав висадитися на Печерськ, Зеленський був готовий взяти автомат і воювати

Радник керівника офісу президента заявив, що президент категорично відмовився говорити про свою евакуацію

У перші дні війни з Росією президент України Володимир Зеленський категорично відкинув свою евакуацію, був готовий взяти автомат і воювати. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, передає «Главком».

«У перші дні війни Зеленський відмовився від евакуації, на якій наполягали західні партнери та охорона президента. Адже коли відбулася висадка російського десанту в Гостомелі, у нас була точна інформація, що наступний десант мав висадитися на Печерськ. Зеленський сказав: «Я візьму автомат і буду воювати». До речі, двічі була стрільба біля офісу президента», – розповів Арестович.

За словами радника офісу президента, нині Володимир Зеленський перебуває у драйвовому настрої, у ньому прокинувся справжній лідер, що підкріплено великим рівнем довіри серед українців.

«На рівні Конгресу американці вже жартують: якби Зеленський зараз балотувався у США, його обрали б президентом США з великим відривом», – зауважив радник офісу президента.

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 70% опитаних впевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів, 16% – не впевненні.

Крім цього, 91% українців підтримують дії президента Зеленського. Не підтримують – 6%, не змогли відповісти – 3%.

Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій Президента України зросла втричі. У всіх регіонах країни спостерігається надзвичайно високий рівень підтримки Зеленського: на Заході та у Центрі (більше 90%), на Сході та Півдні – понад 80%.