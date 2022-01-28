Нацгвардієць Рябчук, що розстріляв людей, розповів у суді про одне бажання (відео)

Нацгвардієць Артемій Рябчук, якого підозрюють у вбивстві товаришів по службі на заводі «Південмаш», у залі суду

Суд обирає строковику запобіжний захід

Нацгвардієць Артемій Рябчук, причетний до масового розстрілу товаришів по службі на території заводу «Південмаш» 27 січня, у суді визнав свою провину та вибачився. Про це пише hromadske.

«Мені щиро шкода тих людей, яким я заподіяв біль своїм вчинком. Я винен і повністю визнаю свою провину. Мені важко згадувати ту ніч... Моє єдине прохання не відправляти мене на гауптвахту, а відправити у СІЗО», – заявив він.

Адвокат нацгвардійця додав, що «він не хоче повертатися туди, де з нього знущалися».

«Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю. Я винний і повністю визнаю свою провину», — заявив у своїй промові суду підозрюваний у стрілянині в Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук. Адвокат додав, що «він не хоче повертатися туди, де над ним знущалися pic.twitter.com/Z6BOW03ulZ — hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2022

Нагадаємо, родинам п’яти загиблих у Дніпрі військовослужбовців Національної гвардії, які загинули під час стрілянини на заводі «Південмаш», держава виплатить по 1,8 мільйона гривень компенсації.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася трагедія, вже були смертельні випадки.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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