Церемонія прощання із загиблими в Дніпрі: де й коли пройде

Після офіційної частини прощання загиблих заберуть рідні

27 січня, на «Південмаші» сталася трагедія: 20-річний нацгвардієць убив п'ятьох людей.

У суботу, 29 січня, у Дніпрі у приміщенні ДК «Машинобудівників» відбудеться церемонія прощання із загиблими під час стрілянини на ПМЗ.

Керівництво підприємства ПМЗ організовує панахиду на прощання з ними. Пройде вона з 10:00 до 12:00. Після її завершення труни із тілами загиблих заберуть родичі. Двоє загиблих не з Дніпра, тому їх відвезуть до інших областей.

Тим часом чотирьох поранених рятують у лікарні ім. Мечнікова. А ще один у вкрай тяжкому стані перебуває у міськлікарні №16.

Нагадаємо, родинам п’яти загиблих у Дніпрі військовослужбовців Національної гвардії, які загинули під час стрілянини на заводі «Південмаш», держава виплатить по 1,8 мільйона гривень компенсації.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася трагедія, вже були смертельні випадки.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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