Нацгвардійці за два дні здали понад 40 л крові для поранених на «Південмаші»

Близько 20 медичних працівників задіяно на прийом бажаючих здати кров

Близько 20 медичних працівників задіяно на прийом бажаючих здати кров

Здати кров долучився майже кожен гвардієць Дніпра

Станом на 12:00, 28 січня, 103 військовослужбовця військової частини 3021 прибули до Дніпровської лікарні ім. Мечникова, для здачі крові для поранених співслужбовців.

Про це повідомили в групі інформації та комунікації Центрального ТУ Нацгвардії України.

Вже понад 8 годин медичні працівники лікарні ім. І. Мечникова працюють збираючи кров. Здати кров долучився майже кожен гвардієць Дніпра.

За словами головного лікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, четверо постраждалих у вчорашній трагедії знаходяться у задовільному стані, 22-річна Жанна постраждала найсильніше.

«Вкрай тяжка Жанна. Ми зразу, коли вони надійшли, почали переливати кров. Вже перелили 12 літрів крові, тільки більше як 4 – Жанні. Нам дуже потрібна кров», – зазначив він.

У суботу, 29 січня, у Дніпрі у приміщенні ДК «Машинобудівників» відбудеться церемонія прощання із загиблими під час стрілянини на ПМЗ.

Нагадаємо, родинам п’яти загиблих у Дніпрі військовослужбовців Національної гвардії, які загинули під час стрілянини на заводі «Південмаш», держава виплатить по 1,8 мільйона гривень компенсації.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася трагедія, вже були смертельні випадки.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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