Розведення сил у Золотому: експерт розповів про виклики та загрози



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Процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів

31 жовтня в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить пресконференція на тему: «Розведення на лінії розмежування. Військовий аналіз».

Запрошені гості: Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань, який проаналізує ситуацію щодо розведення на лінії розмежування, які виклики та загрози, зустріч у Нормандському форматі.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, побував в Одесі.

Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.