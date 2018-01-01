Саакашвілі заявив, що не просив підтримки у Меркель

Після видворення з території України Саакашвілі звернувся за підтримкою до ЄС

Екс-президент Грузії, лідер партії Рух нових сил Михайло Саакашвілі, якого видворили з України в Польщу, спростував повідомлення про те, що закликав канцлера ФРН Ангелу Меркель надати йому підтримку в протистоянні українському президенту Петру Порошенку. «Абсолютно не розумію, звідки взялася ця інформація про канцлера, хто вам про це сказав.



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Михайло Саакашвілі

Після видворення з території України Саакашвілі звернувся за підтримкою до ЄС

Екс-президент Грузії, лідер партії Рух нових сил Михайло Саакашвілі, якого видворили з України в Польщу, спростував повідомлення про те, що закликав канцлера ФРН Ангелу Меркель надати йому підтримку в протистоянні українському президенту Петру Порошенку.

«Абсолютно не розумію, звідки взялася ця інформація про канцлера, хто вам про це сказав. Я добре знайомий із Меркель, але до неї точно не звертався», – заявив Саакашвілі в ефірі грузинської телекомпанії.

Раніше газета Bild повідомила, що після видворення з території України Саакашвілі звернувся за підтримкою до ЄС, зокрема, до канцлера Німеччини.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали одного з учасників акціїна підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.