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    Саакашвілі зібрав віче біля Ради та обіцяє оголосити подальший «план дій»

    У центрі Києва почалося віче Саакашвілі і його прихильників
    Сьогодні ввечері на території наметового містечка біля Верховної Ради України почалося віче Михайла Саакашвілі і його прихильників. «Сьогодні ми збираємо віче тут... план я вже можу анонсувати: прибрати злочинне угруповання з правоохоронних органів України законним шляхом і почати процедуру імпічменту організованого злочинного угруповання на
    • Сьогодні, 18:46
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    Михайло Саакашвілі&nbsp;
    Михайло Саакашвілі 

    У центрі Києва почалося віче Саакашвілі і його прихильників

    Сьогодні ввечері на території наметового містечка біля Верховної Ради України почалося віче Михайла Саакашвілі і його прихильників.

    «Сьогодні ми збираємо віче тут... план я вже можу анонсувати: прибрати злочинне угруповання з правоохоронних органів України законним шляхом і почати процедуру імпічменту організованого злочинного угруповання на чолі з Порошенком», - заявляв раніше Саакашвілі.

    Нагадаємо, Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного.

    Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

    6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. 

    Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

    Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

    Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі



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