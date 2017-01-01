Саакашвілі зібрав віче біля Ради та обіцяє оголосити подальший «план дій»
- Сьогодні, 18:46
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У центрі Києва почалося віче Саакашвілі і його прихильників
Сьогодні ввечері на території наметового містечка біля Верховної Ради України почалося віче Михайла Саакашвілі і його прихильників.
«Сьогодні ми збираємо віче тут... план я вже можу анонсувати: прибрати злочинне угруповання з правоохоронних органів України законним шляхом і почати процедуру імпічменту організованого злочинного угруповання на чолі з Порошенком», - заявляв раніше Саакашвілі.
Нагадаємо, Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного.
Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.
Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.
Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».
6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.
Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.
Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.
Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.
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