Удари по енергетиці. Наслідки могли бути значно гіршими

Робота на випередження для СБУ є пріоритетом

Якби не дії СБУ, то Північ України могла лишитись без світла

Сьогодні зранку країна прокинулась від чергових обстрілів енергетики. Країна-терорист не полишає спроб «вирубити» нам світло.

Втім наслідки таких обстрілів могли бути значно гіршими. Адже на дворі березень, а найапокаліптичніші прогнози, щодо «зими без світла і тепла» не збулись. Держава пройшла зиму з мінімальними відключеннями.

Чому росіянам не вдався їх план? Крім ракетних обстрілів, по енергетиці мали бити і шахеди. Однак для них потрібне дуже точна робота навідників. А з навідниками у росіян якраз проблеми.

Днями контррозвідники Служби затримали двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Двоє киян готували серію повітряних атак РФ на високовольтні електролінії. Це б призвело до знеструмлення областей. Навідники в’їжджали на місцевість.

По-перше, фіксували геолокації потенційних цілей. По-друге, передавали росіянам координати радіолокаційних станцій ЗСУ. Агенти фотографували потрібні локації через спеціальну програму, що позначає координати, дату і час фотофіксації.

Можемо констатувати: якби не дії СБУ, то Північ України могла лишитись без світла.

Для росіян українська критична інфраструктура залишається основною ціллю для ударів. І наслідки від дій цих двох навідників могли б справді бути критичними – сотні тисяч людей залишались би без світла.

Саме тому робота на випередження для СБУ є пріоритетом. Підлеглі Малюка попередили збитки на мільярди гривень, бо перебували на крок попереду росіян. Тому затримують подібних навідників, підривників, підпалювачів до того, як вони встигали виконати завдання кураторів.

Один із негідників-агентів – київський юрист. Завербований росіянами був у телеграмі, коли шукав підробіток.

Не знаю чи розказав цей горе-юрист про наслідки своєму спільнику, але вони будуть дуже серйозними: конфіскація майна і довічне ув’язнення. Як для юриста, так і для його «напарника».