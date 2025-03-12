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Китай відмовляється від транзиту вантажів через РФ: названо причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Китай відмовляється від транзиту вантажів через РФ: названо причину
Росія посилила контроль за транзитом в жовтні 2024 року
фото: ТАСС

Китай і Казахстан запустили новий залізничний маршрут в обхід Росії

Китай суттєво скоротив обсяги транзиту через Росію, оскільки постачальники втратили довіру до цього маршруту через масові конфіскації вантажів російськими митниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Генеральний директор шанхайської компанії Air Sea Transport Ендрю Цзян заявив: «Ми не наважуємося відправляти товари залізницею з листопада».

Росія посилила контроль за транзитом ще в жовтні 2024 року, приділяючи особливу увагу механічним та електронним виробам, які можуть мати військове призначення. Через санкції конфісковані товари залишалися на території РФ, що призвело до фактичного паралічу логістичного потоку з Росії до Європи, яким щомісяця перевозили до 80 тис. контейнерів.

На цьому тлі Китай і Казахстан запустили новий залізничний маршрут в обхід Росії, який пролягає через Туркменістан, Іран і Туреччину. Крім того, ведеться робота над альтернативними шляхами через Центральну Азію та Каспійське море.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу». 

Згодом Китай відреагував на виступ американського лідера Дональда Трампа у Конгресі, де він згадав про підвищення мит для Пекіну: «Якщо США справді хочуть розв'язати проблему з фентанілом, то правильним рішенням буде проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного як до рівних. Якщо війна – це те, чого хочуть США, хай то буде тарифна, торгова чи будь-яка інша війна, ми готові боротися до кінця».

До слова, Україна і Китай підписали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до КНР.

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Теги: Туреччина росія Китай Казахстан вантажівки транзит

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