СБУ та МВС виявили кандидата в нардепи з п’ятьма підробленими паспортами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Торнер фактично є громадянином Республіки Молдова Некрасовим Дмитром Григоровичем, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни

Як заявили в МВС, Некрасов Дмитро Григорович, маючи кримінальне минуле, змінив своє справжнє прізвище з метою уникнення кримінальної відповідальності

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та в.о. голови СБУ Іван Баканов звернулися до голови ЦВК Тетяни Сліпачук з інформацією щодо кандидата у народні депутати від списку політичної партії «Опозиційний блок – За життя» за номером 44 Дмитра Торнера, який є фігурантом низки кримінальних проваджень і сфальсифікував відомості про себе.

Про це 19 липня повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Зазначається, що за матеріалами, зібраними МВС і СБУ, Головним слідчим управлінням Національної поліції 19 липня відкрито кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 «Використання підроблених документів» та ч. 1 ст. 332-2 «Незаконний перетин державного кордону» КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка на даний час представляється Дмитром Григоровичем Торнером, 1980 року народження, починаючи з 2007 року, на підставі підроблених документів отримала п’ять паспортів громадянина України на різні прізвища та з різними анкетними даними, а також чотири паспорти громадянина України для виїзду за кордон, з якими здійснювала незаконний перетин державного кордону.

За даними МВС, відповідно до наявної інформації, Дмитро Торнер, фактично є громадянином Республіки Молдова Некрасовим Дмитром Григоровичем, 28.08.1980 року народження, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 (Втеча з місць ув’язнення) КК Республіки Молдови.

«18 липня за результатами перевірки Державної міграційної служби України законності процедури оформлення вищевказаних паспортних документів усі зазначені паспорти громадянина України визнано недійсними та такими, що підлягають вилученню та знищенню», - повідомили в пресслужбі.

Відтак, як заявили в МВС, Некрасов Дмитро Григорович, маючи кримінальне минуле, змінив своє справжнє прізвище з метою уникнення кримінальної відповідальності та створення позитивного іміджу на території України, як чесної та добропорядної людини.

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває.

#МВС та СБУ закликають ЦВК зняти з виборів фальшивого кандидата Д.Торнера, який переховується від міжнародного правосуддя https://t.co/H0Swp1T1g2 pic.twitter.com/Igu41WVxff — МВС України (@MVS_UA) 19 июля 2019 г.

Аваков та Баканов закликали ЦВК на підставі наданої інформації терміново прийняти відповідне рішення, передбачене чинним законодавством України.