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Якість води в Одесі та області під загрозою: фахівці попередили про небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Якість води в Одесі та області під загрозою: фахівці попередили про небезпеку
Для запобігання виникнення інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій посилено моніторинг за якістю питного водопостачання
фото з відкритих джерел

Через повені в Європі існує загроза забруднення поверхневих водойм, зокрема річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг

Через негоду, яка накрила сусідні з Україною країни, в Одесі та області може зіпсуватися якість води через забруднення Дунаю та Дністра. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

«У зв’язку зі складними погодними умовами, які накрили сусідні країни (Молдову, Румунію, Польщу та Чехію), існує загроза забруднення поверхневих водойм, зокрема річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області», – кажуть фахівці

Так, для запобігання виникнення інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій посилено моніторинг за якістю питного водопостачання та контроль за станом здоров’я населення регіону.

«При ускладненні епідемічної ситуації буде проінформовано додатково. Ситуація перебуває під постійним контролем», – йдеться в повідомленні.

Фахівці попереджають про небезпеку через повені в декількох європейських країнах
Фахівці попереджають про небезпеку через повені в декількох європейських країнах
фото: Facebook/Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Нагадаємо, на річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми.

До слова, нове дослідження показало, що озера по всьому світу зіткнуться з різким зростанням температур до 2100 року через антропогенну зміну клімату. Це потепління буде безпрецедентним і торкнеться як поверхневих, так і глибинних шарів озер, що поставить під загрозу існування багатьох видів.

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Теги: негода вода повінь Одеса Одещина

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