Одеські спортсмени показали блискучі результати на Чемпіонаті світу з тайського боксу

У змаганні взяли участь 93 країни

З 16 по 20 вересня в місті Бангкок (Королівство Таїланд) проходить молодіжний чемпіонат світу з таїландського боксу Муей Тай. Змагання зібрали понад 3,5 тис. учасників, об’єднавши 93 федерації. про це повідомила міськарада Одеси.

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце.

У складі національної молодіжної збірної команди виступили одеські тайбоксери та показали високі результати.

Так, чемпіонами світу стали: Нікіта Куц (юніори, 54 кг, тренери – Володимир Пішенін, Андрій Вакараш), Іван Трачов та Радомир Дикун (юнаки, 36 кг і 44 кг відповідно, тренер – Максим Неледва).

Срібні медалі здобули: Анастасія Євтушенко (традиційний танець «вай кру», тренер – Павло Євтушенко), Єлизавета Вєлікова (дівчата, 48 кг) та Кирило Березовський (юнаки, 38 кг), яких підготували тренери Володимир Пішенін і Андрій Вакараш, а також Максим Головенко (юнаки, 40 кг, тренер – Максим Неледва).

Бронзовим призером двічі став Іван Распутний (юнаки, 32 кг, традиційний танець «Вай Кру», тренер – Лілія Шаповал, до виступу у «Вай Кру» спортсмена готувала Ірина Ладиненко).

«Мені, як засновнику федерації таїландського боксу Україні Муей Тай та її почесному президенту, надзвичайно приємно, що наші вихованці досягають таких успіхів. Одеса пишається вашими результатами. Ви – приклад незламності українців, яка вже відома на увесь світ, а також майстерності, що надихає усіх нас. Бажаю вам подальших перемог і звершень. Вітаємо!» – привітав українських спортсменів Геннадій Труханов.