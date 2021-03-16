Ще одна країна відмовилась від вакцинації препаратом AstraZeneca

Португалія вивчає побічні ефекти вакцини

Португалія стала черговою країною, яка тимчасово припиняє використання вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Щеплення цією вакциною припинено на час вивчення побічних ефектів препарату.

Про це повідомляє Publico.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Зокрема, напередодні Іспанія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Також 15 березня стало відомо, що Німеччина призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca. Повідомляється, що до такого рішення влада прийшли після кількох повідомлень про погане самопочуття у вакцинованих.

А от в уряді Канади не вбачають ризиків у застосуванні вакцини AstraZeneca для масового щеплення проти коронавірусу.

16 березня ВООЗ розгляне питання безпеки вакцини AstraZeneca.

Раніше МОЗ назвав кількість виявлених випадків побічних реакцій на вакцину.

Водночас, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.