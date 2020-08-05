Вища Рада оборони Лівану назвала причину вибуху в Бейруті



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Порт Бейрута після вибуху

Вибух стався під час процесу зварювання дверей в ангарі: іскра потрапила на амоній, який зберігався там шість років

Вища Рада оборони Лівану оголосила причину вибуху в порту Бейрута, який спричинив загибель близько восьми десятків людей і поранення понад чотирьох громадян.

Про це повідомляє телеканал LBCI.

«Вибух стався під час процесу зварювання дверей, коли спалахнула іскра і призвела до підпалу вибухових речовин, присутніх в ангарі, що, в свою чергу, призвело до вибуху 2750 тонн амонію, еквівалентного 1800 тоннам тротилу», – йдеться у повідомленні експертів з безпеки.

Зазначений матеріал був конфіскований в 2014 році на кораблі під назвою Rhosus, який прямував до Африки. Його перевозили і зберігали у відповідному місці, потім він був перевезений в складське відділення № 12 на відповідальне зберігання до тих пір, поки не буде ухвалене рішення про його вилучення.

Для сторонніх вхід до даного приміщення був заборонений, проте двері були несправні, що дозволяло потрапити на склад. Двері вирішили відремонтувати, однак, як вже відомо, дані роботи завершилися трагічно.

Внаслідок вибуху були знищена вся пшениця, яка зберігалась у бункерах, а порт був фактично повністю зруйнований.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

За попередніми данини загинули щонайменше 78 осіб, понад чотири тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.