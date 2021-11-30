Влада готується до захоплення адмінбудівель? Організатор акції 1 грудня видав інформацію від СБУ

На Банковій бояться наслідків акції протесту в Києві 1 грудня

Координаторам акції протесту в Києві 1 грудня телефонують представники Служби безпеки України та закликають відмовитися від поїздок. Цю інформацію в інтерв’ю «Главкому» підтвердив Юрій Гудименко, один із лідерів партії «Демократична сокира», яка є співорганізатором акції протесту 1 грудня.

«Зокрема, представники «Демосокири» у центральних областях України отримували такі дзвінки. Коли я ще був політиком у Запоріжжі, я також отримував подібні дзвінки від СБУ, вони завжди відбуваються за однаковою логікою, перед акціями. Зазвичай такі дзвінки підтверджують, що влада стривожена можливими наслідками», – розповів Гудименко.

У приватних спілкуваннях представники спецслужб кажуть, що у них є інформація про наміри протестувальників захоплювати державні будівлі.

«Ми їм кажемо, що це повна нісенітниця, адже ніхто ніякі державні будівлі захоплювати не буде. У нас буде мирна акція. Ми і так розуміємо, що Зеленський працює не з Банкової, а з Гути», – переповів Гудименко розмову з представниками СБУ.

Нагадаємо, в середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Перший віцеспікер і представник президентської партії Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня до Києва масово звозитимуть людей і що учасникам протестів пропонують по тисячі гривень на день за участь у «держперевороті».

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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