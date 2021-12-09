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    У Білорусі заарештовано відомого опозиційного журналіста

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    Сергій Сацюк активно висвітлював протести, що відбувалися у Білорусі у 2020 році - У Білорусі заарештовано відомого опозиційного журналіста
    Сергій Сацюк активно висвітлював протести, що відбувалися у Білорусі у 2020 році
    фото: euroradio.fm

    Офіційна причина арешту співробітника медіа – хабарництво

    8 грудня в Білорусі у власній квартирі було заарештовано головного редактора відомого видання Ej.by Сергія Сацука. Про це повідомляє видання Euronews.

    Як повідомив журналістам брат заарештованого, арешту передував обшук у квартирі Сацука, який відбувся, начебто, через підозру журналіста у хабарництві. Того ж дня, 8 грудня, було заблоковано сайт ej.by.

    Стацук є 30-м журналістом, який наразі перебуває під вартою в Білорусі, чи вже відбуває покарання. У разі доведення провини йому загрожує 10 років позбавлення волі.

    «Журналістика стала однією з найнебезпечніших професій у Білорусі. Ситуація зі свободою слова в Білорусі найгірша в Європі, влада позбавляє громадян будь-якої альтернативної інформації», – наголошує голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.

    Зазначимо, що видання Сацука активно висвітлювало протести, які спалахнули після президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

    У березні 2020 року Сацука ненадовго заарештували за звинуваченням у хабарництві, пов’язаним із щорічним рейтингом компаній, опублікованим його виданням, але його швидко звільнили, а кримінальне розслідування проти нього було закрито незабаром.

    Нагадаємо, нещодавно США оголосили про запровадження нових санкцій щодо чинного білоруського режиму.

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    Теги: Білорусь обшук Олександр Лукашенко протест розслідування
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    У Білорусі заарештовано відомого опозиційного журналіста