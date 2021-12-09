У Білорусі заарештовано відомого опозиційного журналіста

Сергій Сацюк активно висвітлював протести, що відбувалися у Білорусі у 2020 році

Офіційна причина арешту співробітника медіа – хабарництво

8 грудня в Білорусі у власній квартирі було заарештовано головного редактора відомого видання Ej.by Сергія Сацука. Про це повідомляє видання Euronews.

Як повідомив журналістам брат заарештованого, арешту передував обшук у квартирі Сацука, який відбувся, начебто, через підозру журналіста у хабарництві. Того ж дня, 8 грудня, було заблоковано сайт ej.by.

Стацук є 30-м журналістом, який наразі перебуває під вартою в Білорусі, чи вже відбуває покарання. У разі доведення провини йому загрожує 10 років позбавлення волі.

«Журналістика стала однією з найнебезпечніших професій у Білорусі. Ситуація зі свободою слова в Білорусі найгірша в Європі, влада позбавляє громадян будь-якої альтернативної інформації», – наголошує голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.

Зазначимо, що видання Сацука активно висвітлювало протести, які спалахнули після президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

У березні 2020 року Сацука ненадовго заарештували за звинуваченням у хабарництві, пов’язаним із щорічним рейтингом компаній, опублікованим його виданням, але його швидко звільнили, а кримінальне розслідування проти нього було закрито незабаром.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про запровадження нових санкцій щодо чинного білоруського режиму.

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