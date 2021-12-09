Кабмін хоче запровадити штрафи за публічне заперечення агресії РФ

Кабінет міністрів буде ініціювати запровадження покарання за публічне заперечення агресії Росії проти України

Кабінет міністрів буде ініціювати запровадження покарання за публічне заперечення агресії Росії проти України

У разі схвалення законопроєктів розміри штрафів коливатимуться від 17 до 51 тис. грн

Кабінет міністрів підтримав законопроєкти, якими запроваджується відповідальність за публічне заперечення збройної агресії Росії проти України та тимчасової окупації РФ українських територій. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 грудня.

Загалом Кабмін схвалив два проєкти законів, підготовлені Міністерством закордонних справ.

Згідно з першим документом, визнається протиправним: публічне заперечення збройної агресії РФ, окупації територій України, спроб Росії легітимізувати анексію окупованих українських територій.

Мета законопроєкту полягає в запобіганні провокативній поведінці іноземних та українських публічних діячів, чиновників та політиків в умовах збройного конфлікту.

У законопроєкті прописано, що заперечення агресії РФ є наругою над жертвами розв’язаної Росією агресивної війни проти України, приниженням гідності народу України, є протиправним та тягне правові наслідки.

Під публічним запереченням збройної агресії РФ мається на увазі хоча б одне відкрите звернення, адресоване більш ніж одній особі, яке містить письмове твердження чи графічне зображення тимчасово окупованого Криму в межах кордонів Росії (або ж як окремої території поза межами України).

А під публічним запереченням спроб РФ легалізувати анексію Криму мається на увазі хоча б одне відкрите звернення, в якому заперечуються відповідні дії Росії та її посадових осіб.

Під дію законопроєкту підпадають: публічні заперечення, оприлюднені в пресі, по радіо, телебаченню, з використанням інших ЗМІ; через інтернет; повідомлення під час публічних виступів; демонстрації в публічних місцях плакатів, гасел; розповсюдження листівок чи інших друкованих матеріалів.

Другим законопроєктом вносяться зміни (нова стаття) в Кодекс України про адміністративні правопорушення. А саме запроваджується відповідальність – штрафи за публічне заперечення агресії Росії, тимчасової окупації територій Донбасу і Криму, спроб легітимізації анексії:

в розмірі від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 34 тис. грн);

за повторне таке правопорушення протягом року – в розмірі від 2 000 до 3 000 мінімумів доходів (34 – 51 тис. грн).

Під дію законопроєкту підпадають: національні та іноземні публічні діячі; чиновники (особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування); політично значущі особи (йдеться про осіб, які є національними, іноземними публічними діячами, а також які задіяні в міжнародних організаціях).

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Джерело: Факти