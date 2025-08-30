«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН

Юлія Свириденко закликала світ перетворити слова на дії та позбавити Росію можливостей фінансувати війну і злочини

Юлія Свириденко виступила в Радбезі ООН та закликала зупинити російський терор

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко виступила на засіданні Ради Безпеки ООН, де заявила, що Росія свідомо обрала шлях терору проти мирного населення. Вона навела трагічний приклад наймолодшої жертви нещодавньої атаки по Києву – дитини, якій не було й трьох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

Юлії Свириденко відзначила, що Росія вбиває дітей дистанційно, ракетами та дронами, а тих, хто опиняється під її контролем, – викрадає, змінює документи та стирає українську ідентичність. Вона назвала цю політику системною. Тисячі українських дітей поранені, зниклі безвісти або викрадені, а 1,6 млн перебувають під російським контролем на окупованих територіях.

«Припинення вогню й реальні гарантії безпеки – умова для будь-яких переговорів. Кожна викрадена українська дитина має бути повернена додому», – наголосила Свириденко.

Вона також підкреслила, що українські солдати своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки мала б робити голосуваннями: зупиняють агресію й захищають принципи Статуту ООН.

Юлія Свириденко закликала світ перетворити слова на дії та позбавити Росію можливостей фінансувати війну і злочини.

Нагадаємо, фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі. За попередніми даними, кількість поранених зросла до 25 людей, одна людина загинула через ворожий обстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили рятувальники, вісім людей госпіталізовані – серед них троє дітей: дев'ятирічний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Як відомо, у ніч на 30 серпня противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 582 засобів повітряного нападу, передає «Главком».