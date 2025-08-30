Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН
Юлія Свириденко закликала світ перетворити слова на дії та позбавити Росію можливостей фінансувати війну і злочини
фото: Юлія Свириденко

Юлія Свириденко виступила в Радбезі ООН та закликала зупинити російський терор

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко виступила на засіданні Ради Безпеки ООН, де заявила, що Росія свідомо обрала шлях терору проти мирного населення. Вона навела трагічний приклад наймолодшої жертви нещодавньої атаки по Києву – дитини, якій не було й трьох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

Юлії Свириденко відзначила, що Росія вбиває дітей дистанційно, ракетами та дронами, а тих, хто опиняється під її контролем, – викрадає, змінює документи та стирає українську ідентичність. Вона назвала цю політику системною. Тисячі українських дітей поранені, зниклі безвісти або викрадені, а 1,6 млн перебувають під російським контролем на окупованих територіях.

«Припинення вогню й реальні гарантії безпеки – умова для будь-яких переговорів. Кожна викрадена українська дитина має бути повернена додому», – наголосила Свириденко.

Вона також підкреслила, що українські солдати своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки мала б робити голосуваннями: зупиняють агресію й захищають принципи Статуту ООН.

Юлія Свириденко закликала світ перетворити слова на дії та позбавити Росію можливостей фінансувати війну і злочини.

Нагадаємо, фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі. За попередніми даними, кількість поранених зросла до 25 людей, одна людина загинула через ворожий обстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили рятувальники, вісім людей госпіталізовані – серед них троє дітей: дев'ятирічний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Як відомо, у ніч на 30 серпня противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 582 засобів повітряного нападу, передає «Главком».

Читайте також:

Теги: діти Юлія Свириденко Радбез ООН ООН Україна росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці можуть втратити
Українські біженці втратять право обиратися? Нардеп Дунда дав роз'яснення
Вчора, 15:35
Путін – ірраціональний гравець, одержимий ідеєю завоювати всю Україну
Чи можливий мир із Росією?
22 серпня, 16:02
Трамп заявив, що Україна поверне собі життя після завершення війни
Україна отримає багато землі – Трамп
19 серпня, 16:05
Сибіга: Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці
Переговори з Росією матимуть сенс після припинення вогню – Сибіга
15 серпня, 04:38
Просування росіян зупинили українські захисники
Бійці ГУР зупинили наступ на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів (відео)
5 серпня, 09:34
За понад пів року «Газпром» експортував майже 10 млрд кубометрів газу
За рік експорт російського газу до ЄС впав удвічі
4 серпня, 15:49
Путін зробив заяву про переговори з Україною
Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора
1 серпня, 15:13
Для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість
Допомагала ДРГ готувати прорив: колишня медсестра із Сум отримала підозру
1 серпня, 11:56
Президент зауважив, що російські вкиди про Часів Яр – це дезінформація
Зеленський про ситуацію в Часовому Яру: українські підрозділи захищають позиції
31 липня, 20:29

Політика

«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН
«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН
Справа «Укрзалізниці»: за нардепа Бондаря внесено заставу
Справа «Укрзалізниці»: за нардепа Бондаря внесено заставу
Генштаб прокоментував інформацію про масове переведення фахівців із ППО до піхоти
Генштаб прокоментував інформацію про масове переведення фахівців із ППО до піхоти
Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби
Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби
«Рашизм» офіційно визнано ідеологією: Зеленський підписав закон
«Рашизм» офіційно визнано ідеологією: Зеленський підписав закон
Гетманцев різко розкритикував заяву Дунди про українців за кордоном
Гетманцев різко розкритикував заяву Дунди про українців за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
26K
У Туреччині почалися страйки в готелях
8172
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
6320
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5169
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua