Естонія запросила консультації НАТО після зальоту російських винищувачів

Три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«Сьогодні вранці три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відреагували, і російські літаки були змушені втекти. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про проведення консультацій відповідно до статті чотири», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Згодом НАТО зробило заяву щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. «Сьогодні вранці російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО відреагувало негайно і перехопило російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії», – йдеться у заяві.