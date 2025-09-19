Головна Світ Політика
Естонія запросила консультації НАТО після зальоту російських винищувачів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Естонія запросила консультації НАТО після зальоту російських винищувачів
Крістен Міхал зробив заяву про російські літаки
фото: Madis Veltman

Три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«Сьогодні вранці три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відреагували, і російські літаки були змушені втекти. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про проведення консультацій відповідно до статті чотири», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Згодом НАТО зробило заяву щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. «Сьогодні вранці російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО відреагувало негайно і перехопило російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії», – йдеться у заяві.

Теги: росія НАТО Естонія

