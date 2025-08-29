Головна Світ Політика
Чого очікувати від візиту Путіна до Китаю? Прогноз експерта-міжнародника

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Чого очікувати від візиту Путіна до Китаю? Прогноз експерта-міжнародника
Дмитро Єфремов: Для самого Китаю Україна – не дуже важливе питання
Китаєзнавець Дмитро Єфремов: «Для США, і для Китаю українське питання є другорядним у їхніх двосторонніх стосунках»

Майбутній візит Володимира Путіна до Китаю не стане ключовим у мирних переговорах щодо України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів китаєзнавець Дмитро Єфремов, зазначивши, що для США та Китаю українське питання є другорядним.

За словами експерта, якщо президенти Дональд Трамп та Сі Цзіньпін зустрінуться, їхніми головними темами для обговорення будуть Тайвань і торгівля. Українське питання буде на третьому або навіть четвертому місці. Тому, на думку Єфремова, і візит Путіна до Китаю не є ключовою подією.

Китай і Росія підтримують постійну «стратегічну координацію» через регулярні канали зв'язку. Єфремов вважає, що візит Путіна буде радше «ритуальним» – у відповідь на приїзд Сі Цзіньпіна до Москви на парад 9 травня.

Китаєзнавець стверджує, що Китай знає про «одержимість» Путіна Україною і сприймає це як його «примху». Китай не докладатиме великих зусиль у цьому напрямку, оскільки має свої інтереси. Однак при ухваленні рішень щодо війни він «в першу чергу дивитиметься на позицію Москви». Для самого Китаю Україна не є важливим питанням.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін збере понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з питань безпеки наступного тижня. Китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі, а також те, що всі зусилля США, спрямовані на протидію Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали бажаного ефекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Крім російського диктатора Володимира Путіна, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться у місті Тяньцзінь з 31 серпня по 1 вересня, будуть лідери країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної Азії та Південно-Східної Азії.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін здійснить чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди.

