Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найбільший російський виробник танків використовує імпортне обладнання: деталі від ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Найбільший російський виробник танків використовує імпортне обладнання: деталі від ГУР
фото з відкритих джерел

«Уралвагонзавод» продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії

Найбільший російський виробник танків «Уралвагонзавод» використовує сотні одиниць іноземного обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

ГУР в розділі «Інструменти війни» порталу War&Sanctions публікує чергову добірку іноземного технологічного обладнання, яке використовує «Уралвагонзавод». Наразі на порталі міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), а також іншого високотехнологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовується заводом.

Переважна більшість обладнання була закуплена під час переоснащення російського ВПК у період підготовки РФ до повномасштабного вторгнення, який, як зазначав начальник ГУР Кирило Буданов, тривав ще з 2007 року. Розвідка зазначає, що попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення.

За даними розвідки, «Уралвагонзавод» і досі продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії. Так, у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЧПК провідних європейських виробників. Такі поставки до РФ через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції.

«Для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну необхідні консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні. Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання», – йдеться у заяві ГУР.

Як повідомлялося, у липні 2025 року виробництво металургійної продукції в Росії скоротилося на 10,2% порівняно з минулим роком. Це найгірший показник за останні 3,5 роки, про що свідчать дані Росстату. 

Читайте також:

Теги: військова техніка росія ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонія, Латвія та Литва мають намір інтегрувати існуючі торфовища в новий проект Балтійської оборонної лінії
Естонія розглядає можливість відновлення боліт для захисту від російських танків
29 серпня, 18:01
Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі
ВМС України провели операцію в Севастополі: знищено пункти базування дронів
22 серпня, 13:41
Коли прийде на українські землі тривкий і тривалий
Коли прийде на українські землі тривкий і тривалий
20 серпня, 15:15
Який сценарій пише Кремль для майбутніх переговорів? Версія The Guardian
Який сценарій пише Кремль для майбутніх переговорів? Версія The Guardian
20 серпня, 03:55
Сергій Бескрестнов: Поки рано говорити, навіщо противник їх встановлює
Росія вдосконалює свою зброю: на «шахедах» виявлено нові компоненти
19 серпня, 14:15
Політика «купуй своє» б’є передусім по російському імпорту
Білоруська політика вдарила по російському імпорту – розвідка
16 серпня, 13:17
Арагчі: Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це
Іран, Росія та Китай об’єднуються проти можливого відновлення європейських санкцій
15 серпня, 04:19
Що може чекати Україну після заморозки війни
Чим може закінчиться заморозка війни для України
12 серпня, 21:23
Венс заявив, що США намагаються досягти хоч «відносного миру» в Україні
Трамп повинен змусити Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів – Венс
11 серпня, 08:52

Соціум

Найбільший російський виробник танків використовує імпортне обладнання: деталі від ГУР
Найбільший російський виробник танків використовує імпортне обладнання: деталі від ГУР
Колишній адвокат Трампа потрапив у серйозну ДТП
Колишній адвокат Трампа потрапив у серйозну ДТП
В Афганістані стався землетрус: понад 20 людей загинуло, є багато постраждалих
В Афганістані стався землетрус: понад 20 людей загинуло, є багато постраждалих
У Франції на меморіалі Голокосту вишкрябали напис «Свободу Газі»
У Франції на меморіалі Голокосту вишкрябали напис «Свободу Газі»
Авто протаранило ворота російського консульства в Сіднеї
Авто протаранило ворота російського консульства в Сіднеї
Безпілотники атакували Краснодарський край: під удар потрапила електропідстанція
Безпілотники атакували Краснодарський край: під удар потрапила електропідстанція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
48K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
41K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
2822
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано, він дав перші показання – Зеленський (оновлено)
2684
Схоже, Трампу вже дійшло

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua