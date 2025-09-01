Найбільший російський виробник танків використовує імпортне обладнання: деталі від ГУР

«Уралвагонзавод» продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії

Найбільший російський виробник танків «Уралвагонзавод» використовує сотні одиниць іноземного обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

ГУР в розділі «Інструменти війни» порталу War&Sanctions публікує чергову добірку іноземного технологічного обладнання, яке використовує «Уралвагонзавод». Наразі на порталі міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), а також іншого високотехнологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовується заводом.

Переважна більшість обладнання була закуплена під час переоснащення російського ВПК у період підготовки РФ до повномасштабного вторгнення, який, як зазначав начальник ГУР Кирило Буданов, тривав ще з 2007 року. Розвідка зазначає, що попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення.

За даними розвідки, «Уралвагонзавод» і досі продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії. Так, у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЧПК провідних європейських виробників. Такі поставки до РФ через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції.

«Для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну необхідні консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні. Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання», – йдеться у заяві ГУР.

Як повідомлялося, у липні 2025 року виробництво металургійної продукції в Росії скоротилося на 10,2% порівняно з минулим роком. Це найгірший показник за останні 3,5 роки, про що свідчать дані Росстату.