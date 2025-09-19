Порушення повітряного простору Естонії Росією: реакція НАТО

НАТО відреагувало негайно і перехопило російські літаки

НАТО зробило заяву щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис речниця НАТО Еллісон Харт у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО відреагувало негайно і перехопило російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у п'ятницю повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

«Росія вже чотири рази порушувала повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим», – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Раніше Естонія тимчасово обмежила польоти вздовж свого східного кордону. Це рішення, за словами командувача ВПС Естонії Рійво Валге, пов'язане з підвищеною активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ. Обмеження дозволять Силам оборони здійснювати більш детальне повітряне спостереження та охорону.