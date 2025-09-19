Головна Країна Політика
search button user button menu button

Порушення РФ повітряного простору Естонії: Зеленський зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Порушення РФ повітряного простору Естонії: Зеленський зробив заяву
Президент: Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску
фото: glavcom.ua

Президент: російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО – цього разу в Естонії. Це неприпустимо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО – цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії – як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії».

Нагадаємо, у п'ятницю повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Згодом НАТО зробило заяву щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. «Сьогодні вранці російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО відреагувало негайно і перехопило російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії», – йдеться у заяві.

Зокрема, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Естонія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Сі Цзіньпін на військовому параді у Китаї, 3 вересня 2025 року
У Трампа гальм для Путіна немає. А хто сказав, що є у Сі?
15 вересня, 12:30
Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць
Атака «шахедів» на Польщу: що відомо на цю хвилину
10 вересня, 08:18
Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ
Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї
7 вересня, 18:49
Лідери України та Франції після зустріч «коаліції охочих»
Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі «коаліції охочих»
4 вересня, 21:36
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
4 вересня, 15:11
Захарова заявила, що ідеї введення іноземних військ в Україну неприпустимі
Росія озвучила табу на переговорах
4 вересня, 04:05
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
27 серпня, 08:14
Гавриша призначено послом в Ісландії
Зеленський призначив посла України в Ісландії
25 серпня, 18:36
Україна відзначила 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці завершено
Україна відзначила 34-ту річницю Незалежності: урочистості у столиці завершено
24 серпня, 12:57

Політика

Порушення РФ повітряного простору Естонії: Зеленський зробив заяву
Порушення РФ повітряного простору Естонії: Зеленський зробив заяву
Україна частково відкриває експорт зброї – президент
Україна частково відкриває експорт зброї – президент
Зеленський призначив першого військового омбудсмена
Зеленський призначив першого військового омбудсмена
Центр протидії дезінформації пояснив, чи має Умєров нерухомість у США
Центр протидії дезінформації пояснив, чи має Умєров нерухомість у США
Сибіга отримав символічний подарунок від глави МЗС Литви (фото)
Сибіга отримав символічний подарунок від глави МЗС Литви (фото)
Секретар РНБО розповів, на якому етапі зараз переговори з Росією
Секретар РНБО розповів, на якому етапі зараз переговори з Росією

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua