Порушення РФ повітряного простору Естонії: Зеленський зробив заяву

Президент: російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО – цього разу в Естонії. Це неприпустимо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО – цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії – як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії».

Нагадаємо, у п'ятницю повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Згодом НАТО зробило заяву щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. «Сьогодні вранці російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО відреагувало негайно і перехопило російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії», – йдеться у заяві.

Зокрема, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.