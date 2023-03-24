США завдали авіаударів у Сирії у відповідь на загибель свого військового
США помстилися за смертоносну атаку на американські позиції, унаслідок якої загинув один контрактник
Унаслідок атаки безпілотника 23 березня на базу поблизу сирійського міста Аль-Хасаке один американський контрактник загинув, ще п’ятеро військовослужбовців та один контрактник зазнали поранень. У відповідь на це США завдали авіаударів по позиціям Корпусу стражів ісламської революції на сході Сирії. Про це повідомив Пентагон.
Розвідники вважають, що безпілотник був іранського походження.
«За вказівкою президента Байдена я дозволив силам Центрального командування США завдати точні авіаудари у східній Сирії по об’єктах, які використовуються групами, пов’язаними з Корпусом вартових ісламської революції Ірану», – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Зазначається, що двом пораненим військовим надали допомогу на місці, ще трьох військовослужбовців США та одного американського контрактника евакуйовано до медичних закладів в Іраку.
«Як чітко дав зрозуміти Байден, ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наш народ, і завжди відповідатимемо у той час і в тому місці, яке ми виберемо. Жодна група не завдасть удару по наших військах безкарно», –підкреслив Остін.
Пентагон наголосив, що США вжили «пропорційних і цілеспрямованих заходів, спрямованих на обмеження ризику ескалації та мінімізацію жертв».
Нагадаємо, що США збили іранський безпілотник над військовою базою у Сирії.
Крім того, У Сирії ліквідували одного з ватажків терористичного угрупування ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші.
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