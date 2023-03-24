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США завдали авіаударів у Сирії у відповідь на загибель свого військового

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США завдали авіаударів у Сирії у відповідь на загибель свого військового
фото з відкритих джерел

США помстилися за смертоносну атаку на американські позиції, унаслідок якої загинув один контрактник

Унаслідок атаки безпілотника 23 березня на базу поблизу сирійського міста Аль-Хасаке один американський контрактник загинув, ще п’ятеро військовослужбовців та один контрактник зазнали поранень. У відповідь на це США завдали авіаударів по позиціям Корпусу стражів ісламської революції на сході Сирії. Про це повідомив Пентагон.

Розвідники вважають, що безпілотник був іранського походження.

«За вказівкою президента Байдена я дозволив силам Центрального командування США завдати точні авіаудари у східній Сирії по об’єктах, які використовуються групами, пов’язаними з Корпусом вартових ісламської революції Ірану», – заявив міністр оборони США Ллойд Остін. 

Зазначається, що двом пораненим військовим надали допомогу на місці, ще трьох військовослужбовців США та одного американського контрактника евакуйовано до медичних закладів в Іраку.

«Як чітко дав зрозуміти Байден, ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наш народ, і завжди відповідатимемо у той час і в тому місці, яке ми виберемо. Жодна група не завдасть удару по наших військах безкарно», –підкреслив Остін.

Пентагон наголосив, що США вжили «пропорційних і цілеспрямованих заходів, спрямованих на обмеження ризику ескалації та мінімізацію жертв».

Нагадаємо, що США збили іранський безпілотник над військовою базою у Сирії.

Крім того, У Сирії ліквідували одного з ватажків терористичного угрупування ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші.

Теги: Пентагон безпілотник США Сирія

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