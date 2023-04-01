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У російському місті трапився переполох через російський дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
У російському місті трапився переполох через російський дрон
Дрон застряг на дереві
фото з відкритих джерел

На місце падіння копт ера викликали рятувальників та силовиків

У суботу, 1 квітня, щось схоже на квадрокоптер перелякало жителів міста Єфремова Тульської області РФ. Про це повідомляють Telegram-канали.

У російському місті трапився переполох через російський дрон фото 1

Невеликий дрон зачепився за гілки дерева поряд із житловим будинком. Невідомий літальний об’єкт спричинив справжній переполох. На місце падіння дрона викликали рятувальників МНС та силовиків.

У російському місті трапився переполох через російський дрон фото 2

Коли його з обережністю зняли, то виявилося, що це дитяча модель літального апарата, яка не облаштована камерами та не містить жодних боєприпасів. Такий пластмасовий коптер коштує близько півтори тисячі російських рублів (450 гривень).

Власника дитячої іграшки тепер розшукує поліція. 

Нагадаємо, нещодавно під Москвою був знайдений синьо-жовтий безпілотник.

Також секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні в України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3 тис. км. 

Теги: модель поліція безпілотник Олексій Данілов

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