У російському місті трапився переполох через російський дрон

На місце падіння копт ера викликали рятувальників та силовиків

У суботу, 1 квітня, щось схоже на квадрокоптер перелякало жителів міста Єфремова Тульської області РФ. Про це повідомляють Telegram-канали.

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Невеликий дрон зачепився за гілки дерева поряд із житловим будинком. Невідомий літальний об’єкт спричинив справжній переполох. На місце падіння дрона викликали рятувальників МНС та силовиків.

Коли його з обережністю зняли, то виявилося, що це дитяча модель літального апарата, яка не облаштована камерами та не містить жодних боєприпасів. Такий пластмасовий коптер коштує близько півтори тисячі російських рублів (450 гривень).

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Власника дитячої іграшки тепер розшукує поліція.

Нагадаємо, нещодавно під Москвою був знайдений синьо-жовтий безпілотник.

Також секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні в України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3 тис. км.