Ситник відсторонив керівника детективів НАБУ через корупційний скандал, - ЗМІ



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Директор НАБУ Артем Ситник

За словами джерела, Калужинського тимчасово відсторонено від керівництва детективами НАБУ. Він продовжує ходити на роботу, але детективи поки йому не підпорядковуються

Керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, що фігурує в матеріалах розслідування про корупцію в оборонці, відсторонений від посади. Про це ДС повідомило власне джерело в НАБУ.

За словами джерела, Калужинського тимчасово відсторонено від керівництва детективами НАБУ. Він продовжує ходити на роботу, але детективи поки йому не підпорядковуються.

Також джерело уточнило, що відсторонення відбулося після розмови директора НАБУ Артема Ситника, якому Калужинський є кумом, з послом США в Україні Марі Йованович з приводу корупційного скандалу з детективами НАБУ у справі «Укроборонпрому».

Йованович, за інформацією джерела, була обурена тим, що детективи НАБУ виявилися причетними до цього скандалу, і зажадала від Ситника терміново вжити заходів.

Причиною такої реакції посла США, як стверджує джерело, стало оприлюднення листування фігурантів «Бігусгейта». Судячи з оприлюднених матеріалів, Калужинський особисто знайомий з одним із підозрюваних Андрієм Рогозою, а детективи, що перебувають у підпорядкуванні Калужинського мають неформальні стосунки з бізнесменами, які фігурують у справі «Укроборонпрому».

«Так, з листування можна зробити висновок, що Рогоза особисто вітає Калужинського з Новим роком і приймає привітання у відповідь, а підлеглі Калужинського регулярно спілкуються та зустрічаються з бізнесменами. Зокрема саме детективи НАБУ, судячи з листування, займалися питанням виключення фірми «Оптимумспецдеталь» зі списку компаній з ознаками фіктивності. Також з листування можна зробити висновок, що бізнесмени дарували детективам НАБУ дорогі подарунки», - пише видання.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу