Епідемія коронавірусу: до Уханя направили 2,6 тисячі військових медиків



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В Ухані вже працюють 4 тисяч військових медиків

До епіцентру розповсюдження китайського коронавірусу, міста Ухань, направили 2 600 військових медиків.

Відповідне розпорядження підписав лідер КНР Сі Цзіньпін.

Про це передає Global Times.

Так, він доручив відправити до Уханя для боротьби з коронавірусом 2 600 медичних працівників зі складу Збройних сил країни. Ці медики працюватимуть у двох лікарнях міста.

Як зазначає видання, в Ухані вже працюють 4 тисяч військових медиків.

Нагадаємо, що у Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19.

Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.