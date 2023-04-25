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Ріст ВВП та інвестиції: Зеленський провів нараду з економічного розвитку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ріст ВВП та інвестиції: Зеленський провів нараду з економічного розвитку
Робота над новою економічною стратегією України триває
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Під час наради були докладно розглянуті шляхи для забезпечення темпів росту економіки

Сьогодні, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо відновлення економіки країни, забезпечення темпів зростання ВВП. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Активно працюємо над новою економічною стратегією України. Цей рік – рік початку нашого економічного зростання», – йдеться у повідомленні.

Президент уточнив, що країна крок за кроком відбудовує інфраструктуру, але важливо вже зараз починати думати і над відновленням економіки України. Під час наради були докладно розглянуті шляхи для забезпечення темпів росту економіки та ВВП, розвиток різних галузей економіки, пріоритетні стратегічні сектори та інвестиційні політики

«Україна обов'язково буде міцною, вільною, економічно успішною державою», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив постанову, відповідно до якої визначені шість населених пунктів, відбудова яких проходитиме комплексно й за новими принципами. 

Теги: інвестиції Володимир Зеленський Україна Telegram президент економіка

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