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    Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна

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    Напередодні Столтенберг заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде - Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна
    Напередодні Столтенберг заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде
    фото з відкритих джерел

    За підсумками засідання Столтенберг та Стефанішина проведуть спільну пресконференцію

    У понеділок 10 січня має відбутися засідання комісії НАТО-Україна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанішину, повідомляє сайт Альянсу.

    За підсумками Столтенберг та Стефанішина проведуть спільну пресконференцію, йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони спілкувалися про Україну.

    Напередодні Столтенберг заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде.

    9 січня у Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії. Відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія – НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

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    Теги: НАТО Україна Єнс Столтенберг Ольга Стефанишина
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    Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна