Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна
За підсумками засідання Столтенберг та Стефанішина проведуть спільну пресконференцію
У понеділок 10 січня має відбутися засідання комісії НАТО-Україна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанішину, повідомляє сайт Альянсу.
За підсумками Столтенберг та Стефанішина проведуть спільну пресконференцію, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони спілкувалися про Україну.
Напередодні Столтенберг заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде.
9 січня у Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії. Відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія – НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.