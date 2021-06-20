Спека і грози: прогноз погоди в Україні на 20 червня

Дощі на Трійцю пройдуть на Заході, Півдні та подекуди в центральних областях України

Від неділі-понеділка до України зайде справжня літня спека - 28-33° і вище

У неділю, 20 червня, в Україні буде сонячно та спекотно. У деяких регіонах сприятлива погода ще й розбавиться опадами. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, за прогнозами синоптиків, стовпчик термометра вдень неділі сягатиме 27-30° тепла, а вночі — 16-18°. Крім цього, вночі у південних, більшості центральних та північних областей, вдень на Правобережжі невеликі, місцями помірні дощі, окремі грози, на решті території країни без опадів.

У Києві у столиці вночі повітря прогріється до 16-18°, а вдень до 28-30°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, від неділі-понеділка до України зайде справжня літня спека - 28-33° і вище.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня

20 червня, на Зелену неділю, у більшості наших областей градуси будуть височенькими. Дощі на Трійцю пройдуть на Заході, Півдні та подекуди в центральних областях України. У північній частині та на Сході України - без суттєвих опадів, ділиться синоптикиня.

У Києві, за прогнозом Наталії Діденко, на Трійцю у столиці очікується суха сонячна погода. Температура повітря передбачається вихідними високою, 26-29°, а східний вітер у Києві буде поривчастим.

Червень в Україні виявився щедрим на опади. Так, вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. А на Дніпропетровщині дощі зносять усе на своєму шляху.У результаті сильних злив потік води з полів перетнув трасу Знам'янка-Луганськ-Ізварине та «увійшов» в село, затопивши вулиці і житла людей.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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