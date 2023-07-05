Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня

5 липня в Україні будуть дощі з грозами та спека

Сьогодні в Україні буде спекотно

В Україні в середу, 5 липня буде, буде спекотно. Втім, у деяких регіонах все ж триматиметься літня прохолода, будуть дощі та грози. Про це повідомили синоптики «Укргідрометцентру».

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В Україні буде мінлива хмарність. Вночі в західних, Житомирській та Вінницькій, вдень у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях будуть короткочасні дощі з грозами. На решті території країни - без опадів. Під час гроз місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі на більшій частині території країни буде +16-21°. На заході України температура повітря становитиме +13-18°, а на півдні та південному сході - 19-24° тепла. Вдень повітря прогріється до 27-32° тепла. На заході країни буде прохолодніше - +23-28°. Тим часом на півдні та південному сході - спека: позначки на термометрах сягнуть +31-36°.

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На Київщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, але вдень буде короткочасний дощ, а подекуди - гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +16-21°, а вдень підніметься до +27-32°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла, а вдень - 28-30° вище нуля.