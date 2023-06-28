Дрони ударили по Черкащині, у Краматорську росіяни вбили дітей: ситуація в регіонах

Надвечір агресор вдарив по Нікопольщині. У місті загорілася приватна оселя

На Луганщині окупанти вишукують прихильників України

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Полтавщина

У річницю теракту по ТЦ «Амстор» ворог знов атакував Кременчуцький район. Ракети Х-22 влучили у дачний кооператив. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок обстрілу поранена одна дитина. Наразі стан дитини задовільний.

Черкаська область

Уночі область зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі. Рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. На щастя, без потерпілих.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли із мінометів , Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільска, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Хотінська, Шалигинська громади.

Попередньо – без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Середино-Будська, Есманська та Великописарівська громади.

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Великописарівська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватних житлових будинки, господарчу споруду, літню кухню, гараж, три легкові автомобілі.

Запорізька область

На території області російські війська здійснили 77 атак по 16 містах і селах. Додалося ще 40 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури: квартири, будинки, гаражі та інше майно людей.

Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з РСЗВ здійснив 5 обстрілів Левадного, Білогір'я, Лугівського, 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та іншим прифронтовим селам. Від ворожих снарядів загинула одна людина, поранення отримали 9 осіб. У П'ятихатках травмовано 75-річного чоловіка, поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років. Серйозні травми отримали п’ять жителів Преображенки. На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин.

Дніпропетровщина

Вночі наші захисники збили над областю «Шахедів». Вночі росіяни вдарили по Синельниківщині. Під прицілом опинилася Новопавлівська громада. Там пошкоджене аграрне підприємство. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вчора надвечір агресор вдарив по Нікопольщині. У місті загорілася приватна оселя. Рятувальники приборкали вогонь. Пошкоджені сім житлових будинків та 6 господарських споруд. Минулося без жертв.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району та Козача Лопань Харківського.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше і Берестове. За добу поранених не зафіксувано.

Луганщина

За добу противник здійснив 115 обстрілів (526 снарядів). Так звані правоохоронні органи «лнр» отримали нову рознарядку – виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України. Задля виконання такого плану знову посилено обшуки та затримання місцевих мешканців.

Донеччина

За добу – восьмеро людей загинуло в Краматорську, з них троє – діти; одна людина – в Маньківці; 46 – поранених (у т.ч одна дитина).

Русня здійснила 16 обстрілів населених пунктів: РСЗВ «Град», авіаудари (тип ракет не встановлено), «ФАБ-250», танк, артилерія, ОТРК «Іскандер». Під вогнем сім населених пунктів: Краматорськ, Авдіївка, с.Міньківка, смт Черкаське, с.Раздолівка, Костянтинівка, смт Біленьке.

Пошкоджено 15 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирних), 3 магазина, кафе, РАГС, 2 ЛЕП, два цивільних автомобіля, спортивний комплекс, відділення Нова Пошти.

Миколаївщина

Вчора ворог обстрілював м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритих територіях. Займання були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

Також вчора був обстріляний населений пункт Куцурубської громади: пошкоджено господарські будівлі на території домоволодіння. Без постраждалих.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 72 обстріли (316 снарядів), з них по м. Херсон – два мінометних обстріли (шість снарядів). Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області. Через російську агресію три людини за добу дістали поранення.

Триває 490-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.