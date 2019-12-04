Спікер Держдуми заявив, що Угорщина просить Росію разом захистити права нацменшин в Україні



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В'ячеслав Володін наголошує, що не можна пробачати націоналістам їхню поведінку

В'ячеслав Володін: Угорські парламентарії просять російських колег допомогти у відстоюванні прав національних меншин в Україні, насамперед на вивчення мови

Спікер Державної думи В'ячеслав Володін заявив, що Національні збори Угорщини звернулися до російського парламенту із проханням об'єднати зусилля для захисту прав національних меншин в Україні. Про це повідомляє ТАСС.

За словами Володіна, угорські парламентарії просять допомогти російських колег відстояти права меншин, насамперед на вивчення мови.

Спікер Держдуми вважає, що після ухвалення в Україні мовного закону національні меншини позбавили такого права.

Володін закликав Європарламент, ОБСЄ і Парламентську асамблею Ради Європи вивчити ситуацію із правами нацменшин в Україні. Він додав, що «не можна пробачати націоналістам їхню поведінку».

Натомість у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що угорська сторона спростувала заяву спікера Держдуми Росії щодо об'єднання зусиль для захисту національних меншин в Україні.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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