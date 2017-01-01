Справа Саакашвілі: Прокуратура просить арештувати Дангадзе на 60 діб

Прокурори кажуть, що саме Дангадзе вимагав кошти за те, щоб Саакашвілі здійснив державний переворот

Прокуратура просить суд арештувати на два місяці керівника Київського обласного осередку «Руху нових сил» Северіону Дангадзе, якого затримали у вівторок. Про це повідомила журналіст телеканалу «112» із суду, де йому обирають запобіжний захід. «Прокурори вимагають для Северіона Донгадзе тримання під



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Северіон Дангадзе

Прокурори кажуть, що саме Дангадзе вимагав кошти за те, щоб Саакашвілі здійснив державний переворот

Прокуратура просить суд арештувати на два місяці керівника Київського обласного осередку «Руху нових сил» Северіону Дангадзе, якого затримали у вівторок.

Про це повідомила журналіст телеканалу «112» із суду, де йому обирають запобіжний захід.

«Прокурори вимагають для Северіона Донгадзе тримання під вартою на 60 діб. Кажуть, що він, начебто за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі. А за це він обіцяв начебто виконати бізнес-інтереси Курченка», - сказала вона.

«Прокурори кажуть, що саме Дангадзе вимагав кошти за те, щоб Саакашвілі здійснив державний переворот. Адвокати Дангадзе і сам він усе заперечує. І адвокати просять для нього домашній арешт», - додала вона.

За її словами, у суді посилені заходи безпеки, присутні близько 20 прихильників Саакашвілі.

Нагадаємо, Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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