Ця брудна історія матиме наслідки – Гриценко про справу Татарова

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася

Гриценко: «Правильно підібрані прокурори відкликали подання на арешт»

Заступника голови офісу президента Олега Татарова не арештували. Ця історія матиме дуже негативні наслідки для президента України Володимира Зеленського. Про це написав лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Правильно підібрані прокурори відкликали подання на арешт. Гидка, брудна історія. Вона матиме наслідки. Головний із них – відтепер будь-які заяви, погрози чи відосики Зеленського щодо його рішучої боротьби з корупцією й щодо некорумпованості його власного оточення відторатимуться людьми через недовіру і фальш», – розповів Гриценко.

За його словами, новий український президент мав шанс вичистити країну від корупції, чого очікувала вся країна. «Зеленський свій шанс втратив. Втратив бездарно й безповоротно», – підкреслив політик.

Нагадаємо, на засіданні Вищого антикорупційного суду прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.

Раніше стало відомо, що «Слуги народу» отримали темники щодо справи Татарова. Зокрема у документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, бо судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

Верховний суд відмовився відкривати касаційне провадження через зміну підслідності справи Татарова. 24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Перед цим НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.