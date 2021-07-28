Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ №331/2021 від 28 липня опублікований на сайті глави держави.
«Призначити Сінайка Олега Олександровича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в документі.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».
Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.