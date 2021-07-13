Арахамія анонсував зустріч «слуг народу» з представниками Кабміну та Зеленським

«Слуга народу» у суботу проведе зустріч з Зеленським та представниками Кабміну

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував зустріч народних депутатів з президентом Володимиром Зеленським та представниками Кабінету міністрів. Про це Арахамія заявив на брифінгу.

Зустріч відбудеться у суботу, 17 липня, але буде закритою.

«Ми хочемо запросити зокрема і представників Кабміну, є багато питань, які потрібно обговорити, і тому буде подія на цілий день, внутрішній форум, можна так сказати. Це буде закритий захід», – сказав він.

Нардеп відмовився розповісти, де саме буде проходити цей закритий захід.

«Де це буде, ми ще вирішуємо», – додав Арахамія.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав «єдину підставу» для відставки Авакова.

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Натомість «Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС.