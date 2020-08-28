Стан Навального залишається тяжким: він ще досі в комі



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Олексій Навальний ще досі у комі, в берлінській лікарні Charité

Німецькі лікарі кажуть, що є ознаки того, що його хвороба пов'язана з отруєнням

Російський опозиціціонер Олексій Навальний, як і раніше, перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомила в четвер його прес-секретар Кіра Ярмиш, передає Reuters.

Навальний ще досі у комі, в берлінській лікарні Charité, куди він був доправлений літаком у суботу з російського міста Омська.

Німецькі лікарі кажуть, що є ознаки того, що його хвороба пов'язана з отруєнням, тоді як російські медики спростували цей діагноз.

Німецький токсиколог, професор клінічної токсикології технічного університету Мюнхена Флоріан Айєр в інтерв'ю Deutsche welle зазначає, що до групи інгібіторів холінестерази, яка була виявлена в організмі політика, входять ліки, деякі з яких використовуються при терапії хвороби Альцгеймера, а також фосфорорганічні сполуки. Ці речовини можна знайти, наприклад, в інсектицидах, пестицидах, а також в бойових отрутах. До тієї ж групи належить і отруйна речовина «Новачок».

За словами Айєра, таке отруєння (інгібіторами холінестерази — ред.) в його клінічному досвіді зустрічалося, імовірно, 40-50 разів за останні 20 років.

Але це далеко не звичайне отруєння. Тим більше ця група речовин. Ці речовини настільки токсичні, що їх не знайти у вільному обігу, і дістати їх не так легко.

Як повідомлялося, в берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.