Без НАТО, але з гарантіями безпеки від союзників. Зеленський повідомив про компроміс

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Без НАТО, але з гарантіями безпеки від союзників. Зеленський повідомив про компроміс
Україна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки
Київ раніше вважав вступ до НАТО основною гарантією свого захисту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів. Як зазначає Reuters, це важливий компроміс з боку України, оскільки Київ раніше вважав вступ до НАТО основною гарантією свого захисту від російської агресії.

«Перед переговорами Зеленський запропонував відмовитися від прагнення України вступити до НАТО в обмін на гарантії безпеки Заходу. Цей крок знаменує собою важливий зсув для України, яка боролася за вступ до НАТО як захист від російських нападів і має таке прагнення включене до своєї конституції. Це також відповідає одній з військових цілей Росії, хоча Київ досі рішуче виступає проти віддачі території Москві», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Берліні пройшла зустріч представників України та США. У переговорах брали участь президент Володимир Зеленський, спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Раніше йшлося про те, що зустріч у Берліні розглядається як один із ключових етапів координації позицій між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо припинення бойових дій.

Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу». Він також зазначив, що наступна зустріч відбудеться завтра, 15 грудня.

Теги: Володимир Зеленський переговори НАТО

Без НАТО, але з гарантіями безпеки від союзників. Зеленський повідомив про компроміс
Без НАТО, але з гарантіями безпеки від союзників. Зеленський повідомив про компроміс
