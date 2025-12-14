Переговори делегацій США та України в Берліні тривали понад п’ять годин: що відомо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори

Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться у понеділок, 15 грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Завтра, у понеділок, у Берліні продовжаться спроби виступити посередником у потенційному припиненні вогню між Україною і Росією. Конкретні пропозиції, що перебувають на розгляді, поки що не розголошуються», – ідеться в публікації видання Handelsblatt.

Перемовини у Берліні завершилися. Вони тривали понад 5 годин і продовжаться завтра зранку, – ЗМІ



Також видання пише, що попередньо, США визнали перспективи успіху в берлінських переговорах.

Переговори між делегаціями України та США, розпочаті в неділю, тривали понад п’ять годин. За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Нагадаємо, у Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України.

Володимир Зеленський дорогою до німецької столиці заявив, що цього ж дня українська сторона проведе зустрічі з американською у німецькій столиці. Окремо також буде зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

Також до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Раніше президент відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО».

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.