Гарантії безпеки з юридичною силою: Трамп готує новий план для України – Axios

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Гарантії безпеки з юридичною силою: Трамп готує новий план для України – Axios
Адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки
фото: Getty Images

У Вашингтоні підкреслюють, що нинішня фаза консультацій демонструє достатній прогрес для переходу до конкретних домовленостей

Адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті 5 Статуту НАТО. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на високопоставлених американських чиновників, передає «Главком».

«Ми хочемо надати українцям гарантію безпеки, яка не буде карт-бланшем, але буде достатньо сильною. Ми готові надіслати її на голосування до Конгресу», – заявив один із представників Білого дому.

Ці гарантії стануть частиною великого мирного плану, що включає три окремі домовленості: про мир, безпеку та відбудову. За словами американських представників, йдеться про систему, яка забезпечить довгострокову стабільність України без відкритого зобов’язання США на постійну військову присутність.

«Вони вірять, що може бути шанс на мир, і президент їм довіряє», – підкреслив інший посадовець у коментарі Axios.

У Вашингтоні підкреслюють, що нинішня фаза консультацій демонструє достатній прогрес для переходу до конкретних домовленостей. У разі успіху Україна може отримати безпрецедентну систему гарантій, що забезпечить стабільність і безпеку без затяжної військової залежності.

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. 

Теги: Дональ Трамп Володимир Зеленський Берлін переговори Стів Віткофф перемир'я

