Начальник Генштабу повідомив, чи йшлося про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві

Гнатов увійшов у склад делегації для участі у переговорному процесі

За словами начальника Генштабу, найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія

На переговорах української та американської делегацій у Женеві не йшлося про скорочення Збройних сил України. Про це в інтерв'ю Liga.net зауважив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, передає «Главком».

«Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема», – повідомив Гнатов.

За словами начальника Генштабу, як зі сторони Києва, так і зі сторони Вашингтона звучала «правильна думка» щодо того, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Нагадаємо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. Зеленський повідомив, після женевських перемовин кількість пунктів у проєкті документа зменшилася з 28, а також було враховано багато правильних позицій.

Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.