«Вони планують нас добивати». Військовий-екснардеп закликав не вірити у «компромісний мир»

Ігор Луценко про «мирні переговори»: Україні нав’язують капітуляцію

Розмови про «мирні переговори» та компромісні сценарії завершення війни деморалізують військових, оскільки на фронті не бачать жодних рішень, які були б хоча б мінімально вигідні для України. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив військовослужбовець Ігор Луценко.

Він заявив, що військові добре розуміють реальний стан російської армії, її наміри та ресурси. Тому будь-які спроби подати переговори як шлях до миру сприймаються скептично. «Жодних мирних рішень, які були б бодай мінімально вигідні Україні, нам зараз не світить», – наголосив він.

Луценко вважає, що на нинішньому етапі Україні нав’язують вибір між повною або частковою капітуляцією, яку формально можуть подати не як поразку, а як компроміс. За його оцінкою, Росія не демонструє готовності зупиняти війну, адже відчуває наявність як людського, так і матеріального ресурсу, а також бачить ослаблення підтримки з боку Заходу.

Найбільшим страхом на фронті, за словами військового, є те, що російська воєнна машина не планує зупинятися. «Їхній «глибинний народ» розуміє лише одне: якщо ти замахнувся – треба бити. Вони замахнулися й розуміють, що мають добивати. Ніхто з них не збирається зупинятися», –пояснив Луценко.

Водночас ідеї «компромісного миру» серед військових він називає ілюзією. На його думку, компроміс можливий лише між сторонами, готовими до співіснування. «Росіяни досить відверто говорять, що Україна має бути ліквідована як держава. У такій конструкції говорити про «компромісний мир» – це або самообман, або завуальована капітуляція», – підсумував Луценко.

Раніше «Главком» писав, що США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. «Мирні переговори між США та Україною зіткнулися з однією головною проблемою: як змусити Україну відмовитися від того, що Кремль не зміг захопити під час війни, – від усього Донбасу», – зазначає видання Politico.

За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донецької області, які не перебувають в окупації. «З територіальних питань, позиція американців проста: Росія вимагає від України віддати території, а американці далі думають, як цього досягти… Американці наполягають, що Україна має вийти з Донбасу так чи інакше», – розповів співрозмовник журналістів.