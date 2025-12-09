Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Вони планують нас добивати». Військовий-екснардеп закликав не вірити у «компромісний мир»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Вони планують нас добивати». Військовий-екснардеп закликав не вірити у «компромісний мир»
Військові скептично сприймають «мирні переговори»
колаж: glavcom.ua

Ігор Луценко про «мирні переговори»: Україні нав’язують капітуляцію

Розмови про «мирні переговори» та компромісні сценарії завершення війни деморалізують військових, оскільки на фронті не бачать жодних рішень, які були б хоча б мінімально вигідні для України. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив військовослужбовець Ігор Луценко.

Він заявив, що військові добре розуміють реальний стан російської армії, її наміри та ресурси. Тому будь-які спроби подати переговори як шлях до миру сприймаються скептично. «Жодних мирних рішень, які були б бодай мінімально вигідні Україні, нам зараз не світить», – наголосив він.

Луценко вважає, що на нинішньому етапі Україні нав’язують вибір між повною або частковою капітуляцією, яку формально можуть подати не як поразку, а як компроміс. За його оцінкою, Росія не демонструє готовності зупиняти війну, адже відчуває наявність як людського, так і матеріального ресурсу, а також бачить ослаблення підтримки з боку Заходу.

Найбільшим страхом на фронті, за словами військового, є те, що російська воєнна машина не планує зупинятися. «Їхній «глибинний народ» розуміє лише одне: якщо ти замахнувся – треба бити. Вони замахнулися й розуміють, що мають добивати. Ніхто з них не збирається зупинятися», –пояснив Луценко.

Водночас ідеї «компромісного миру» серед військових він називає ілюзією. На його думку, компроміс можливий лише між сторонами, готовими до співіснування. «Росіяни досить відверто говорять, що Україна має бути ліквідована як держава. У такій конструкції говорити про «компромісний мир» – це або самообман, або завуальована капітуляція», – підсумував Луценко.

Раніше «Главком» писав, що США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. «Мирні переговори між США та Україною зіткнулися з однією головною проблемою: як змусити Україну відмовитися від того, що Кремль не зміг захопити під час війни, – від усього Донбасу», – зазначає видання Politico.

За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донецької області, які не перебувають в окупації. «З територіальних питань, позиція американців проста: Росія вимагає від України віддати території, а американці далі думають, як цього досягти… Американці наполягають, що Україна має вийти з Донбасу так чи інакше», – розповів співрозмовник журналістів.

Читайте також:

Теги: переговори Ігор Луценко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського, Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
2 грудня, 20:44
Пєсков заявив, що Росія нібито прагне врегулювати війну проти України «на багато поколінь уперед»
Кремль повідомив, коли Путін поговорить із Зеленським
2 грудня, 12:10
Лівітт: Загалом, ми справді відчуваємо впевненість і маємо надію, що ця війна нарешті добіжить кінця
Білий дім оптимістично оцінює доопрацьований мирний план для України
1 грудня, 22:39
Адміністрація Трампа висунула ключову умову: гарантії безпеки для України – лише після укладення миру
Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні
27 листопада, 04:16
Лівітт: Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена і щоб ця війна закінчилася
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
25 листопада, 00:59
«Чорний лебідь» Україні до Дня подяки від Трампа
Трамп і його 28 пунктів: «чорний лебідь» Україні на День подяки
23 листопада, 23:05
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
21 листопада, 22:47
Кос: Ми заблоковані в ухваленні рішень, але технічна частина триває
Вето Угорщини не зупинить: ЄС продовжить переговори про вступ України на рівні робочих груп
19 листопада, 03:59
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
19 листопада, 00:10

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва
«Вони планують нас добивати». Військовий-екснардеп закликав не вірити у «компромісний мир»
«Вони планують нас добивати». Військовий-екснардеп закликав не вірити у «компромісний мир»
Хто найчастіше йде в СЗЧ? Відомий військовий назвав три групи ризику
Хто найчастіше йде в СЗЧ? Відомий військовий назвав три групи ризику
Чи можна прийняти працівника на роботу без військового квитка: роз’яснення
Чи можна прийняти працівника на роботу без військового квитка: роз’яснення
Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк
Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк
Циклон накриє низку регіонів: рятувальники звернулися до українців
Циклон накриє низку регіонів: рятувальники звернулися до українців

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua