«Значний прогрес». Віткофф висловився про переговори у Берліні

Наступна зустріч відбудеться завтра, 15 грудня

Представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили 20-пунктний мирний план, економічні питання та інші важливі аспекти. Про це повідомив у соціальній мережі спеціальний представник США Стів Віткофф, передає «Главком».

Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу». Він також зазначив, що наступна зустріч відбудеться завтра, 15 грудня.

«Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин. Представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці», – йдеться у повідомленні Віткоффа.

За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Раніше йшлося про те, що зустріч у Берліні розглядається як один із ключових етапів координації позицій між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо припинення бойових дій.