Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Значний прогрес». Віткофф висловився про переговори у Берліні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Значний прогрес». Віткофф висловився про переговори у Берліні
фото: Офіс президента

Наступна зустріч відбудеться завтра, 15 грудня

Представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили 20-пунктний мирний план, економічні питання та інші важливі аспекти. Про це повідомив у соціальній мережі спеціальний представник США Стів Віткофф, передає «Главком».

Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу». Він також зазначив, що наступна зустріч відбудеться завтра, 15 грудня.

«Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин. Представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці», – йдеться у повідомленні Віткоффа.

За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Раніше йшлося про те, що зустріч у Берліні розглядається як один із ключових етапів координації позицій між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо припинення бойових дій.

Читайте також:

Теги: переговори Берлін Стів Віткофф Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори у Берліні триватимуть і завтра, 15 грудня
Переговори делегацій США та України в Берліні тривали понад п’ять годин: що відомо
Сьогодні, 21:47
Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні
Вчора, 07:37
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
Вчора, 02:12
Глава держав підтвердив, що Сполучені Штати поки що не готові бачити Україну в НАТО
Зеленський: США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні п’ятій статті НАТО
9 грудня, 21:59
За словами глави держави, Україна найближчим часом відправить США доопрацьовані документи
Зеленський: Україна та ЄС доопрацювали мирний план
9 грудня, 18:08
Україна і ЄС погодять позицію перед новим раундом переговорів
Україна та ЄС згуртують позиції перед новими переговорами з США
8 грудня, 11:23
Стармер та Зеленський проведуть зустріч
Стармер зустрінеться із Зеленським у вирішальний момент для переговорів – Bloomberg
8 грудня, 07:57
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
1 грудня, 22:19
Петр Павел наголосив, що оскільки українці та європейці «надто добре знають Росію»
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
22 листопада, 10:21

Політика

«Значний прогрес». Віткофф висловився про переговори у Берліні
«Значний прогрес». Віткофф висловився про переговори у Берліні
Макрон після розмови з Зеленським: США, Європа та Україна прагнуть лише миру
Макрон після розмови з Зеленським: США, Європа та Україна прагнуть лише миру
Президент назвав країну, яку відвідає після Німеччини
Президент назвав країну, яку відвідає після Німеччини
Як вирішиться доля Донбасу? Зеленський розкрив пропозицію США
Як вирішиться доля Донбасу? Зеленський розкрив пропозицію США
Зеленський прибув до Німеччини
Зеленський прибув до Німеччини
Президент анонсував зустріч з американською стороною в Берліні
Президент анонсував зустріч з американською стороною в Берліні

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua