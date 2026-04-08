Міжнародний союз ковзанярів прокоментував участь нейтральних росіян у пропагандистському заході

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Нейтральні атлети Крилова, Посашков, Коржова та Семенова взяли участь у пропагандистському заході

Міжнародний союз ковзанярів відреагував на запит «Главкома»

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на запит «Главкома» щодо участі російських спортсменів, які отримали «нейтральний» статус, у пропагандистському заході.

Участь нейтральних атлетів у пропагандистському заході

Міністр спорту РФ, голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов у вівторок, 7 квітня 2026 року, вручив нагороди та пам'ятні подарунки російським спортсменам – учасникам Олімпійських ігор 2026 року в Італії.

Зокрема, у церемонії взяли участь Олена Крилова, Іван Посашков (обидва – шорт-трек), Ксенія Коржова, Анастасія Семенова (обидві – ковзанярський спорт).

Заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Василь Шпак вручив спортсменам планшети «Квадро Т». Російськи депутат Дмитро Свищев вручив спортсменам ноутбуки MacBook від Apple, а також спортсмени отримали телефони моделі iPhone.

Варто зазначити, що Дегтярьов, Шпак та Свищев перебувають під санкціями за підтримку війни проти України.

«Главком» поцікавився в ISU, чи не є порушенням правил участь російських нейтральних атлетів у таких заходах.

Відповідь ISU

«Дякуємо за ваш запит.

Як зазначено в Повідомленні ISU 2680, участь індивідуальних нейтральних атлетів (AIN) була суворо обмежена визначеними кваліфікаційними змаганнями для Зимових Олімпійських ігор 2026 року та підлягала певним критеріям та умовам відбору.

Будь-які питання, що стосуються дотримання цих умов, були оцінені ISU та відповідними органами відповідно до чинних правил та процедур.

На цьому етапі ми не маємо подальших коментарів», – йдеться у відповіді ISU.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

