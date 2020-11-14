Суми пропонують дводенний локдаун на понеділок і вівторок

Затвердження суботи та неділі робочими днями, як це зробили у Львові та Івано-Франківську, не скасовує дії запровадженого урядом карантину, - мер Сум

Наразі це єдиний дієвий крок, щоб підтримати сумських підприємців, — пояснив мер міста

Сумський виконавчий комітет 14 листопада звернувся до Кабінету міністрів перенести карантин вихідного дня з суботи та неділі на понеділок та вівторок. Про це повідомив міський голова Олександр Лисенко.

Відповідне звернення до уряду було оприлюднене на інформаційному порталі Сум.

Лисенко наголосив на тому, що наразі це єдиний дієвий крок, щоб підтримати сумських підприємців.

Також мер Сум зазначив, що затвердження суботи та неділі робочими днями, як це зробили у Львові та Івано-Франківську, не скасовує дії запровадженого урядом карантину.

«Ми сьогодні спостерігаємо, як інші міста ухвалюють рішення на підтримку підприємців, але не зупиняють дію рішення Кабінету Міністрів. Тому необхідні не просто слова чи порожні рішення, а такі, що будуть вагомими й спрацюють. Таким є звернення до Кабінету міністрів із тим, щоб там переглянули ухвалене рішення», — пояснив Лисенко.

Мер Сум додав, що місто наразі пеербуває в «помаранчевій» зоні карантину і відповідно дотримується обмежень.

У сумській міськраді пропонують перенести локдаун на інші два дні тижня на підставі звернення підприємців для недопущення їх фінансової неспроможності.

Відсьогодні 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.

Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

Також у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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